Il Brighton perfeziona un affare di mercato in uscita. Il club guidato da Roberto De Zerbi cede Yasin Ayari al Coventry City. La formula per il centrocampista classe 2003 è quella del prestito secco.



"Il Coventry City è lieto di annunciare la firma di Yasin Ayari in prestito da Brighton e Hove Albion. Il 19enne centrocampista della nazionale svedese si unirà agli Sky Blues fino alla fine della stagione 2023/24."