Il Brighton ha acquistato l'attaccante senegalese Abdallah Sima (20 anni), che arriva dallo Slavia Praga e ha firmato un contratto per le prossime quattro stagioni fino a giugno 2025 per poi essere girato in prestito allo Stoke City (Championship).



In uscita dal Brighton il centrocampista ecuadoriano Moises Caicedo, 19 anni, passa in prestito al club belga del Beerschot.