Il Benevento vuole chiudere un tris di acquisti per provare a riconquistare subito la Serie A. Dal Sassuolo sono in arrivo, nell’ambito della cessione di Brignola agli emiliani, l’esterno offensivo Ricci (manca ancora il sì del giocatore) e il centrocampista Bandinelli (era al Perugia), mentre in difesa i giallorossi stanno trattando lo scambio Costa-Empereur con il Foggia.



A proposito di difensori: il Carpi stringe per Valjent (Ternana), D’Elia (Bari) e Risaliti (Pontedera), mentre il Palermo pensa a Gagliolo (Parma) visto che si è complicato il riscatto di Dawidowicz (Benfica), sempre vicino al Verona.



Il Pescara aspetta due dei gioiellini dell’ Under 19, ovvero il fantasista Capone (sarebbe un ritorno) dall’Atalanta e il centravanti Scamacca (Sassuolo, era alla Cremonese), cercato anche dallo Spezia: per entrambi operazioni in prestito. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il Pescara poi per completare l’organico aspetta il portiere Farelli (Novara) e l’esterno offensivo Max Gatto (Pro Vercelli).



Addae (Ascoli) e Di Paola (Entella) si avvicinano al Brescia. Il Venezia punta Poli (Carpi) e potrebbe dare Zigoni al Cosenza. L’Ascoli è vicinissimo a Del Pinto (Benevento). Doppio Anderson per la Salernitana: preso l’esterno Djavan (ex Bari) e il fantasista del Santos Andrè, entrambi arriveranno in prestito via Lazio.