Ancora una volta è stato uno dei migliori del Benevento: anche contro il Genoa, Enrico Brignola ha brillato. Sul classe '99 c'è la fila: Fiorentina (che non ha ancora presentato un'offerta ufficiale ma ha parlato con l'entourage), Milan e Napoli su tutte. La retrocessione, però, non ha cambiato le pretese dei campani: secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, per accaparrarsi l'esterno sono necessari quindici milioni di euro. Vedremo se, in sede di mercato, le dinamiche cambieranno l'inerzia delle trattative.