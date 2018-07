Alberto Brignoli, portiere classe '91 di proprietà della Juventus ma nell'ultima stagione in prestito al Benevento, ha parlato al Giornale di Sicilia del suo possibile approdo al Palermo.



Queste le sue dichiarazioni: "Ho giocato con Rispoli a Terni, ma conosco bene anche Belotti, dato che veniamo dalla stessa zona. Ancora però non ho parlato con nessuno, perché aspetto di capire quale sia la situazione. Sarebbe fondamentale poterci essere sin dall’inizio del ritiro, spero di potermi far trovare pronto. Il gol al Milan? Nel caso in cui dovessi arrivare a Palermo, spero di farmi notare più per le parate".