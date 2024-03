Brindisi, UFFICIALE: 4 punti di penalizzazione in classifica, il motivo

Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Carlo Sica, ha oggi scelto di sanzionare con 4 punti di penalizzazione in classifica il Brindisi che attualmente occupa l'ultimo posto del Girone C di Serie C con 19 punti. Il motivo è legato a violazioni di natura amministrativa. Il Tribunale Federale Nazionale ha inoltre sanzionato con 45 giorni di inibizione l’amministratore unico del club, Mariachiara Rispoli.



Il club pugliese aveva 8 punti di distacco dalla zona playout, ma con questa penalizzazione scende a quota 12 punti dall'ultimo posto playout disponibile. Il problema è legato al mancato pagamento di contributi irpef nei confronti dei propri tesserati entro la scadenza del 18 dicembre.