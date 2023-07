Perché, al di là dei vantaggi di chi si ritrova, magari, con una casella liberata da un acquisto inglese, scozzese, irlandese o gallese,Dove, intendiamoci bene, non esistono tutti questi calciatori migliori dei nostri, ma tra commissioni, agenti, intermediari, familiari, famigli e varia umanità è possibile dividere la torta in più fette. Diseguali, ma comunque allettanti.Matteo Gabbia, passato dal Milan al Villarreal è, a suo modo, un esempio. L’ex interista Casadei, capocannoniere al Mondiale Under 20, e trasferito al Chelsea già l’anno scorso, è un altro caso di scuola.Del resto un Paese per vecchi non può che essere conservatore anche nel calcio. Dove qualcuno, anziché fare squadra, pensa ancora di vincere le partite con la bravura dei singoli. Stranieri, naturalmente.