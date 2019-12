Carlo Ancelotti vince ancora. L'ex allenatore del Napoli ha avuto un buon impatto in Premier League in questa sua nuova avventura sulla panchina dell'Everton.



I Toffees avevano trovato una sola vittoria nelle ultime sei giornate, ma nella scorsa gara è arrivato nuovamente il successo con l'1-0 inflitto al Burnley. Solo due giorni di distanza ed ecco che si rivede anche la vittoria in trasferta.



Grazie alla doppietta di Calvert-Lewin, infatti, l'Everton ha vinto per 1-2 a Newcastle, portandosi momentaneamente a -5 dalla zona Europa.