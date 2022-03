La pop star Britney Spears ha iniziato una nuova vita dopo la fine della tutela legale da parte del padre, andata avanti per 13 anni e contro cui si è battuta legalmente per tanto tempo, fino alla vittoria. E ora la 40enne Britney, lanciata ormai oltre vent'anni fa dal singolo 'Baby one more time', si gode la ritrovata libertà postando le foto delle sue vacanze sulla sua pagina Instagram ufficiale, seguita da 39,6 milioni di followers. Nelle ultime foto, Britney fa il bagno al mare e posa in spiaggia completamente nuda, con le sue parti più intime coperte solo dagli emoticon. "Sei libera, te lo meriti!", dice uno dei tanti commenti, arrivati da vip e fan.



SCORRI LA GALLERY PER VEDERE LE FOTO PIU' BELLE DI BRITNEY SPEARS NUDA AL MARE