Christian Brocchi chiama, Lionel Scaloni risponde. I due ex calciatori della Lazio, diventati tecnici, hanno scherzato insieme alla Bobo Tv sulla possibilità di allenare la squadra biancoceleste in futuro. Brocchi ha detto a Scaloni: "Un giorno, magari fra tantissimi anni quando non sarai più il ct dell'Argentina, io e te andiamo ad allenare la Lazio, così ci rifacciamo. Non eravamo uno squadrone, ma nonostante tutto abbiamo vinto 3 coppe".



Scaloni ha risposto: "Mamma mia, la Lazio... Sai che la portiamo sempre nel cuore. Anche se quando giocavamo noi era in un momento difficile, adesso è più forte. Siamo arrivati tardi, ma la gente ci voleva bene lo stesso. A me no perché ho giocato pochissimo, ma la porto nel cuore".