Ai microfoni di Sky, Christian Brocchi ha espresso un giudizio tecnico su un giocatore che conosce bene come Davide Calabria: 'C’è qualità nella conclusione di Calabria contro il Napoli, è un ottimo giocatore, un ragazzo che ha ancora grandi margini di miglioramento ma è già a buon punto. Deve trovare una continuità di rendimento ma soprattutto fisica, penso possa essere uno dei terzini per la nostra Nazionale. Non è un giocatore cattivo, però ha grandissima personalità, ci tiene, darebbe tutto per vincere. Ha una cattiveria diversa che è quella della voglia di vincere e di imporsi'.