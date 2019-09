Cristian Brocchi, ex centrocampista e allenatore del Milan, attuale tecnico del Monza, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del momento rossonero: "Giampaolo? E' un grande allenatore, le sue squadre hanno sempre giocato bene. Serve tempo per trasmettere i suoi concetti, i giocatori devono abituarsi a ciò che chiede. Quando introduci qualcosa di diverso, serve sempre tempo per assimilare meccanismi. Alla lunga, Giampaolo farà giocare bene anche il Milan, come ha fatto nelle altre squadre".