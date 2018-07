In occasione della Bobo Summer Cup, a RMC Sport è intervenuto Christian Brocchi che ha parlato della situazione del Milan: "E' la strada giusta? Non lo so, lo spero perché il Milan per me è stato sempre qualcosa di importante. Spero che sia la volta buona e che possa ritornare ai livelli che una società e una maglia come il Milan merita".



Dopo la Juve chi si è rinforzato di più?

"Penso l'Inter ha una squadra che già aveva delle grandi individualità, ha fatto un'ottima stagione e penso che quest'anno possa giocarsi lo Scudetto insieme alle altre".