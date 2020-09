IL TABELLINO

. All'U-Power Stadium, sotto gli occhi di, del presidente Paolo Berlusconi e del neo-arrivato, i brianzoli non vanno oltre lo 0-0 nel debutto in Serie B dopo 19 anni.Non era facile, infatti, non sentire le pressioni dell'entusiasmo biancorosso. La sensazione di essere all'inizio di un'altra cavalcata storica era forte, fortissima. Complice un parterre di tutto rispetto: dal sindacoalle vecchie conoscenze di casa Milan comee l'ex ds, fino a. Il parcheggio del Brianteo è un'altra conferma: scordate le utilitarie, a dominare sono macchine di lusso e Suv. E poi la doppia diretta tv nazionale, la presenza dell'arbitro, fresco di direzione della finale di Champions e protagonista di un simbolico via della stagione che torna ad unire Can A e Can B. Tanti indizi che mostrano un contorno di altissimo livello.Brocchi può contare su dieci degli undici nuovi acquisti:. La nuova Spal di Marino schiera, il resto - ad eccezione di- è la spina dorsale della squadra retrocessa dalla A.. Il primo tempo risente troppo dell'emozione dell'esordio: la ruggine pre-stagione fatica a spazzarsi via, la prima chance capita solo al 23', con la girata di Paletta controllata senza problemi da Berisha. La Spal è insidiosa, tiene bene il campo e avanza senza timore reverenziale. Marino, d'altro canto, parte con lo stesso obiettivo di Brocchi, la Serie A. Il silenzio del Brianteo viene interrotto da timidi applausi degli 800 spettatori dell'U-Power Stadium e dalla voce, chiara e nitida per chi sta in tribuna, di. Il direttore di gara richiama spesso i protagonisti della contesa, con toni a volte morbidi ("dai ragazzi, che bisogno c'è di allontanare il pallone?") a volte duri ("Bellusci, attento che ti guardo"). Nel finale di prima frazione il Monza cresce: Machin alza i giri del motore e cerca di dare vivacità, Maric (34') è pericoloso con un colpo di testa deviato in angolo da Berisha.: i biancoazzurri mostrano trame di gioco più che buone e non hanno paura ad affacciarsi nella metà campo brianzola. Al 59' è Strefezza a sfiorare il vantaggio con un destro che si spegne di poco sul fondo. Pochi minuti dopo il Brianteo trattiene il fiato: D'Alessandro semina il panico con una serpentina, scarta quattro avversari e calcia, colpendo il palo. Marino fiuta il bottino pieno e inserisce anche Paloschi. A sfiorare il gol è però il Monza, con. Brocchi gioca la carta Mota, ma osa poco, mantenendo il 4-3-1-2 tanto caro al presidente Berlusconi. All'81' ecco la grandissima chance:. Al 90' Mota sfiora il gol-vittoria, ma Berisha è nuovamente bravissimo a dire no. Si chiude così un match poco frizzante ma intenso e carico di adrenalina nel finale.: Lamanna; Sampirisi, Paletta, Bellusci, Donati; Colpani (dal 59' Barillà), Barberis, Armellino (dal 71' Frattesi); Machin (dall'89' D'Errico); Maric (dal 71' Mota), Gytkjaer (dall'89' Finotto).: Brocchi: Berisha; Tomovic, Vicari, Salamon, Dickmann, Missiroli, Valoti, D’Alessandro (dal 66' Sernicola), Strefezza, Floccari (dal 66' Paloschi), Brignola (dal 46' Jankovic).: Marino: 37' Maric (M), ​58' D'Alessandro (S), 66' Salamon (S), 68' Strefezza (S), 74' Sernicola (S): 83' Marino (S)(foto Buzzi)