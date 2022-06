L’ex tecnico del Monza Brocchi parla così a Sky di Ibrahimovic: “Io penso che la cosa migliore per un giocatore sia quella di smettere quando lui vuole smettere, non quando ti fanno smettere gli altri. Se se la sente ancora, se vuole ancora un contributo importante che dimostri allora di avere quello che ha dimostrato fino ad oggi. Io non penso che su questo ci siano dubbi”.