Uno degli attaccanti più richiesti sul mercato e corteggiato anche in Italia da club come il Milan che ha fatto più di un pensierino su di lui, arrivando anche ad incontrare l'agente a Casa Milan, si è virtualmente oggi tolto dal mercato. Si tratta di Armando Broja, centravanti ango-albanese che parlando in conferneza stampa, ha ribadito la sua volontà di non lasciare la Premier League e il Chelsea club in cui è nato e cresciuto.



NON ESISTE POSTO MIGLIORE - "Un nuovo e lungo accordo contrattuale al Chelsea è un'enorme opportunità per me e per la mia famiglia. Questo è il club dove sono nato. Voglio continuare a provare a migliorarmi sia come persona che come calciatore. E non ci sono altri club migliori del Chelsea per imparare".