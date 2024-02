Broja, UFFICIALE: va al Fulham

“ Il club è lieto di confermare la firma dell’attaccante Armando Broja in prestito fino alla fine della stagione” Con questo comunicato il Fulham ha annunciato l’acquisto dell’attaccante albanese dal Chelsea”



I DETTAGLI - L’attaccante classe 2001 era chiuso al Chelsea, vista la grande disponibilità di attaccanti che ha Pochettino. Negli ultimi match l’allenatore dei Blues ha alzato anche la posizione di Cole Palmer, facendolo giocare come falso nove, oltre ad avere Nicolas Jackson, che tornerà a breve dalla Coppa D’Africa con il Senegal dopo la recente eliminazione, e Nkunku. Comprensibile quindi il motivo di questa scelta che porta l’albanese ad avere più continuità e a dimostrare il suo valore. In tutto l'ambiente Fulham si augurano che possa replicare quanto di buono aveva fatto vedere con il Vitesse, squadra con cui ha avuto la stagione migliore in ambito realizzativo: 10 reti e 2 assist in 30 presenze. L’attaccante sarà sicuramente di grande aiuto per cercare di recuperare posizioni in classifica: il club infatti si trova al tredicesimo posto con 25 punti a sette punti di vantaggio dall’Everton terzultimo.