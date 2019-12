Terzo al Mondiale del 1994 con la Svezia, in Italia ha vestito la maglia del Parma, a 29 si è ritirato. Oggi, Thomas Brolin, dopo essersi dedicato per 10 anni al poker, ha cambiato totalmente vita, producendo... aspirapolveri. Queste le sue parole a Sportweek: "Fare l'imprenditore era un'idea che avevo da sempre, ma ciò che m'interessava era cercare qualcosa di nuovo: con il manicotto dell'aspirapolvere io e il mio amico Goran Edlund ci siamo riusciti e abbiamo fondalo la TwinnerPro".



PORTIERE TRA AMICI - "Lo faccio perché non sono più in forma come una volta, ho la pancetta, e poi mi diverto a stare là dietro a pensare che da me dipende la salvezza o la caduta della mia squadra".