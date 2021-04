Un video diventato presto virale ha scatenato una nuova ondata di violenze e rivolte negli Stati Uniti e più in particolare a Minneapolis. ​La polizia, ieri, ha infatti sparato e ucciso un ventenne afroamericano nella cittadina di Brooklyn Center. L'episodio è avvenuto poco prima delle 14 di ieri e ha subito acceso nuove proteste in piazza tra i manifestanti e le forze dell'ordine.



La vittima si chiamava Daunte Wright e le forze di polizia hanno immediatamente provato a spiegare l'accaduto con un errore di gestione dell'agente che non voleva sparare un colpo di pistola, bensì voleva sparare un Taser elettrificato.