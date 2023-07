L'Al Nassr sembra aver finalmente vinto la resistenza del centrocampista croato Marcelo Brozovic, convincendolo a firmare per giocare in Arabia a suon di milioni e soddisfacendo anche l'Inter. Uno degli argomenti più incisivi, spiega Footmercato, è stata l'idea di portare nel paese saudita anche un altro ormai ex giocatore nerazzurro: Alex Cordaz.



NELLO STAFF - Contratto scaduto il 30 giugno, Cordaz ha salutato l'Inter e adesso potrebbe accettare di volare in Arabia assieme a Brozovic, non come giocatore ma, nei piani della società della Saudi Pro League, nella veste di preparatore dei portieri delle giovanili.