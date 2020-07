Anche altri calciatori si sono fatti beccare alticci alla guida. Eccone alcuni nella nostra gallery.





In giro per Milano, in piena notte, senza rispettare i semafori e in stato di ebbrezza: così Marcelosi è visto ritirare la patente a Milano, nella notte tra venerdì e sabato. Il centrocampista dellnon è però il primo calciatore a fare una “bravata” del genere.C’è anche Marco Verratti in questo particolare club. Secondo L’Equipe il centrocampista è stato beccato a Parigi nel novembre del 2018 alticcio alla guida.