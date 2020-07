Due pezzi pregiati in vendita. Secondo il Corriere dello Sport, l'Inter ha deciso di mettere sul mercato Milan Skriniar e Marcelo Brozovic. Entrambi valgono 60 milioni di euro e hanno estimatori in Premier League: Chelsea, Tottenham e Liverpool seguono il centrocampista croato; i due club di Manchester City e United (oltre al PSG) il difensore slovacco.



L'Inter ragiona: andrebbero bene i soldi, ma anche degli scambi che portino elementi graditi, come per esempio Kante nel Chelsea, il sogno "proibito" di Conte per il centrocampo (nei Blues gioca anche Emerson Palmieri, l’obiettivo numero uno per la fascia sinistra), Ndombele del Tottenham o Gabriel Jesus del Manchester City (ma in quel caso sarebbe più “semplice” l’operazione con Lautaro, stimato da Guardiola).