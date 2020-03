È tra i punti fermi di Antonio Conte ma nei prossimi mesi l’Inter potrebbe dover pensare al futuro di Marcelo Brozovic. Ad oggi non c’è assolutamente alcuna preoccupazione ad Appiano Gentile, ma è chiaro che le ottime prestazioni del centrocampista possano richiamare all’attenzione i grandi club. La clausola rescissoria è nota a tutti: 60 milioni di euro. Una cifra consistente ma assolutamente in linea con le qualità del calciatore. Proprio per questo motivo ci sono diverse valutazioni al vaglio, i nerazzurri non si sono tirati indietro e riflettono sull’eventualità di rivedere ancora un po’ al rialzo l’ingaggio (contratto rinnovato un anno fa con Spalletti), ovviamente maggiorando ancora un po’ il prezzo della clausola, che al momento del rinnovo dello scorso ottobre era stato alzato da 50 a 60 milioni di euro.



RICHIAMO PREMIER - Ma questo è un discorso che l’Inter dovrà intraprendere con l’entourage del calciatore, che secondo alcune indiscrezioni sarebbe al lavoro per portare in viale della Liberazione un’offerta irrinunciabile dalla Premier, ovviamente pari al prezzo della clausola. L’ultima parola spetta ovviamente a Brozovic, che all’Inter e a Milano si trova bene. Il croato è al centro del progetto di Conte ed è diventato punto di riferimento della linea mediana. Chiaramente un’offerta con ingaggio quasi raddoppiato (in Premier non è difficile raggiungere certe cifre) potrebbe fargli sorgere qualche dubbio. L’Inter rimane fredda, aspetta che i tempi siano maturi per affrontare l’argomento, anche se qualche dialogo col procuratore del calciatore è stato avviato.