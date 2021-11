Ho fatto una domanda, mi ha dato una risposta.

Grande #Brozovic. pic.twitter.com/uMBGrn6rZR — Fabrizio Biasin (@FBiasin) November 18, 2021

Iericon il suo entourage si sono incontrati per parlare del contratto in scadenza a fine stagione e della possibilità di trovare un accordo per il rinnovosecondo quanto appreso da Calciomercato.comcon il club nerazzurro che ha ribadito la centralità del centrocampista croato nei progetti futuri e di controrisposta è arrivata l'apertura al dialogo.stuzzicato sulla propria pagina Instagramapre le porte ad un rinnovo che, almeno finora poteva sembrare estremamente complicato dal punto di vista economico, ma che potrà contare sulla volontà di entrambe le parti di trovare un'intesa.