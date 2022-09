Inter in ansia per le condizioni di Marcelo Brozovic. Austria-Croazia di Nations League è durata 17minuti per il centrocampista, costretto al cambio per infortunio (al suo posto è entrato Lovro Majer): Brozo si è fatto male da solo, accusando un problema muscolare alla coscia sinistra (flessore) che gli ha impedito di proseguire la partita.



ALLARME BARCELLONA - Brozovic avrebbe comunque saltato per squalifica la sfida con la Roma al rientro dalla sosta per le Nazionali, la preoccupazione dell'Inter è verso la sfida di Champions League con il Barcellona di martedì 4 ottobre, seguita dal match con il Sassuolo e dal ritorno con i blaugrana del 12 ottobre. Attesa per gli esami strumentali che chiariranno l'entità del problema.