Botta e risposta, a distanza di poche ore. Beppepredica calma e fiducia sul tema rinnovi in casa, parla come se tutto fosse sotto controllo.. Insomma, rimette un po' di fumo che l'a.d. aveva provato a diradare."La questione rinnovi non è un problema - ha detto ieri Marotta -. All'Inter devono rimanere solo i giocatori contenti di stare con noi., come Lautaro e Barella. Per quanto riguarda Brozovic, nelle prossime settimane io e Piero Ausilio avremo modo di confrontarci sul tema". Questo nel pre partita, prima del 3-1 allo Sheriff. Al termine della gara, dagli spogliatoi sono arrivate parole diverse dal croato: ". E poi vedremo". Insomma, il rinnovo è tutt'altro che fatto. Ma cosa sta succedendo?Il contratto di Brozovic è in scadenza il 30 giugno 2022. Da febbraio, quindi, sarebbe libero di firmare un precontratto con altri club a parametro zero. In casa Inter filtra ottimismo, come testimoniano le parole di Marotta., vuole ricompensarlo per il rendimento elevato di questi anni. Ma ha fissato in dicembre il mese limite per le trattative. Presto (forse già la prossima settimana) ci saràe. L'Inter vuole accontentarlo, vuole tenere Brozovic, ma vuole chiudere in tempi brevi. Altrimenti le priorità possono cambiare.