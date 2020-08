Marcelo Brozovic potrebbe lasciare l'Inter. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come i nerazzurri potrebbero lasciar partire il croato se di fronte a un'offerta da 40 milioni di euro.



“Brozovic potrebbe essere il primo passo per provare ad affondare per Kanté, prima scelta di Conte, per cui il Chelsea chiede almeno 50 milioni. Brozo ha commesso errori “Epic” di recente e il suo rapporto con l’ambiente non sembra più idilliaco, come testimoniano anche il battibecco social con un tifoso e un “like” superficiale del giocatore alle sirene tedesche. Brozo ha una clausola rescissoria da 60 milioni, ma alla luce della crisi economica generata dalla pandemia, certe cifre vanno ritoccate al ribasso. E probabilmente un’offerta da 40 milioni potrebbe convincere l’Inter a lasciare andare il regista delle ultime due stagioni, senza troppi rimpianti”.