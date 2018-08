Lo si è inseguito, lo si è sognato, non è arrivato. L'Inter sperava, in qualche modo, di riuscire a vestire di nerazzurro Luka Modric, numero 10 del Real e della Croazia, miglior giocatore del Mondiale chiuso da vicecampione alle spalle della giovane e fresca Francia. Niente da fare: a centrocampo Spalletti ripartirà dalla regolarità di Gagliardini, dagli inserimenti di Vecino, dalla rabbia di Nainggolan e dalla luce di Brozovic. Sì, l'altro croato illumina il gioco dell'Inter.



LEADER - "Voglio che Brozovic riparta dal finale della scorsa stagione. Mi aspetto di rivederlo leader e uomo squadra" le parole di Luciano Spalletti in conferenza stampa. Leader e uomo squadra: da gennaio dello scorso anno, il numero 77 dell'Inter ha svoltato. E con lui l'Inter. Con le valigie in mano, direzione Siviglia, Brozovic rimasto fermo all'Hotel Melià: bloccato da Spalletti. "Resti qui". La cavalcata Champions è partita anche grazie ai suoi piedi.



DA CROATO A CROATO - Dal croato mancato, al croato che è rimasto. Fino al 30 dicembre gli infortuni e le incompresioni tattiche: mediano nei 2 o trequartista nei 3 dietro la punta. Poi, dall'11 marzo, gara pareggiata 0-0 col Napoli, è iniziata la sua avventura con continuità a centrocampo: sempre nei 2, ma con un trequartista vero davanti a lui come Rafinha. Regista dai piedi buoni, ha fatto valere la sua qualità anche in nazionale, al fianco di Modric, a un passo dalla conquista del mondo. Un po' come il Mignolo col Prof. L'Inter voleva ricomporre il duo, non ce l'ha fatta. E quindi Spalletti ripartirà dai piedi sapienti di Brozovic. Sperando in una stagione epica.



@AngeTaglieri88