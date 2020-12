Nel tardo pomeriggio di ieri il Bruges è arrivato nella capitale in vista della sfida di stasera contro la Lazio. In seguito alla conferenza stampa del tecnico Philippe Clement e dell'attaccante Noa Lang, è andata in scena la rifinitura direttamente allo stadio Olimpico. Con ogni probabilità i belgi scenderanno in campo con un 4-3-3. Come riporta Il Corriere dello Sport, al momento Clement ha due dubbi. Il primo è in difesa, esattamente al centro della retroguardia con Deli in vantaggio su Mechele. L'altro riguarda l'attacco. Sulla fascia destra del tridente il rientrante Diatta sembra avere più chance di Dennis.