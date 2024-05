Bruges-Fiorentina, la MOVIOLA LIVE: gol fantasma per i viola, la palla sbatte su traversa e riga

46 minuti fa



Semifinale di ritorno di Conference League: in Belgio, si affrontano Bruges e Fiorentina. Di seguito gli episodi arbitrali della gara diretta dal turco Halil Umut Meler. Gli assistenti sono i connazionali Mustafa Eyisoy e Kerem Ersoy. Il quarto uomo è il bosniaco Irfan Peljto. Var e AVar sono Alper Ulusoy e Marco Fritz.



35' - Gran conclusione di Kouamé che però prima sbatte sulla traversa e poi sulla riga. L'orologio dell'arbitro non suona e la Goal Line Technology conferma: non è gol



30' - Trattenuta di Thiago su Milenkovic: l'arbitro lascia proseguire e, tra le proteste, il Bruges va vicino al raddoppio