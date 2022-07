Al termine della sfida vinta dal Bruges contro il Genk, valida per l'esordio in campionato e vinta 3-2 dai nerazzurri, l'allenatore Hoefkens ha parlato anche del futuro di Charles De Ketelaere, escluso dai convocati su sua richiesta.



UN PO' TROPPO - "Farò qualsiasi cosa per lui... ma è tutto un po' troppo per Charles"