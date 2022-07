Charles De Ketelaere al Milan? L'affare non è ancora stato finalizzato, ma al Bruges non sembra esserci alcun dubbio in merito alla riuscita della trattativa. Queste le parole a VTM Nieuws di Hans Vanaken, capitano e centrocampista dei belgi: "De Ketelaere al Milan? Lo leggiamo anche noi. Non ci sono segreti. Sappiamo tutti che il Milan vuole andare fino in fondo per prendere Charles. Charles è un super talento che è cresciuto enormemente qui in tre anni. Ha dimostrato di essere pronto a fare il passo. Contro il Milan in Champions potrebbe essere una bella reunion".



IL PUNTO SULLA TRATTATIVA - Il Milan aspetta ancora una risposta dal Bruges in merito all'ultima offerta per il classe 2001: 30 milioni di euro più 2 circa di bonus. Un riscontro dal Belgio dovrebbe arrivare nelle prossime ore, l'accordo con il calciatore c'è già, per un contratto quinquennale. Conto alla rovescia per l'aut-aut.