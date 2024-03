Brugge-Molde, formazioni ufficiali: c'è Skov Olsen, ospiti con Gulbrandsen

Il Club Brugge ospita i norvegesi del Molde nel match di ritorno della sfida valida per gli ottavi di Conference League. I padroni di casa proveranno a ribaltare il 2-1 dell'andata e nel farlo proveranno ad affidarsi a giocatori come l'ex Bologna Skov Olsen, il belga Vanaken e il centravanti Jutglà. I norvegesi rispondono con il bomber Gulbrandsen.



Queste le formazioni ufficiali:



CLUB BRUGGE (4-4-2): Mignolet, De Cuyper, Ordonez, Mechele, Meijer; Skov Olsen, Vanaken, Onyedika, Vetlesen; Thiago, Jutglà. All. Deila



MOLDE (3-5-2): Petersen; Oyvann, Hagelskjaer, Haugen; Linnes, Kaasa, Daehli, Hestad, Lovik; Gulbrandsen, Berisha. All. Moe