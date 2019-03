Il difensore portoghese del Parma, Bruno Alves ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Ho vinto campionati un po' dappertutto in giro per l'Europa, ma salvarsi qui in Italia è davvero molto complicato. Mi sono sentito orgoglioso e responsabilizzato dalla fascia, è stato D'Aversa a volermi capitano. Gli ho detto di far decidere il gruppo e il gruppo mi ha scelto".



"Voglio chiudere la mia carriera quando sono ancora in alto, e a Parma si può verificare questa situazione. Sono orgoglioso che mi abbiano proposto il rinnovo del contratto, così come sono stato orgoglioso di aver ricevuto un’offerta, a gennaio, da una squadra importante (la Juve, ndr). Significa che il mio lavoro è apprezzato".



"Cristiano Ronaldo è un amico vero, abbiamo giocato insieme per 11 anni con la nazionale. E’ un ragazzo fantastico, uno che trascina gli altri con il suo comportamento e con i suoi gesti".