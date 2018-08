Il loro rapporto di amicizia è ben noto. Cristiano Ronaldo e Bruno Alves fanno coppia fissa in campo (in nazionale( e fuori da 11 anni. Il difensore del Parma, alla vigilia della sfida con i bianconeri, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del loro rapporto in un excursus sulla sua carriera.



QUOTA 30 - "Farà quei gol, magari dalla quarta giornata in poi. Per me è il migliore della storia, non posso parlare di Maradona e Pelè ma lui è il più completo, segna in tutti i modi".



IL SEGRETO - "In questi giorni abbiamo parlato spesso ma di cibo, nel calcio conta lo stile di vita. L'ultimo suggerimento che mi ha dato Cristiano è una bevanda antinfiammatoria con curcuma, zenzero e limone, un alimento acido che nel corpo si comporta da alimento alcalino".