L'ex difensore del Parma, Bruno Alves, ha confessato a Tuttosport di aver parlato con Cristiano Ronaldo dopo la scelta di risolvere immediatamente il contratto con il Famalicao. Il centrale portoghese non vuole smettere e potrebbe tornare in Serie A, ma ha dato indizi anche sul futuro di CR7"Mi ha chiamato Ronaldo nelle scorse settimane per capire come mai avessi risolto dopo neanche un mese il contratto con il Famalicão. Cristiano mi ha detto di continuare a giocare e di non chiudere la mia carriera così. Sto aspettando un progetto che mi convinca. Alla mia età devi avvertire fiducia da parte del club. Io sono pronto a partire subito, mi sto allenando bene e sono super motivato. Fisico e testa sono fondamentali per giocare ancora. In Italia mi sono trovato benissimo, perché no? Ma sono aperto tutto. L’unica cosa che voglio è giocare perché non posso chiudere la mia carriera con la retrocessione di Parma".- "Ha fatto benissimo. Se stai bene fisicamente e sei forte di testa, l’età non conta. Buffon è un top e sicuramente ha trovato un club che lo ha fatto sentire importante: è fondamentale alla nostra età. Spero tornino in Serie A".La mia sensazione è che alla fine resterà alla Juve perché ha ancora qualcosa da fare: come rivincere lo scudetto e tentare un ultimo assalto alla Champions League. Cristiano ha sempre voglia di dimostrare, è un vincente nato. Il post social? Si creano sempre grandi rumors attorno a lui e spesso sono privi di fondamento. Semplicemente ha chiesto un po’ di rispetto".Kulusevski è in una fase di maturazione, però fidatevi di me: in carriera ho visto pochi giovani come lui. Anche se un conto è Parma e un altro è la Juventus. Ma una volta che si sarà ambientato al massimo, vedrete che in bianconero farà ancora meglio che al Parma perché accanto a sé avrà maggiore qualità".