Bruno Fernandes apre al Manchester United. Il centrocampista dello Sporting spiega: "Non mi interessa il mercato - riferisce TalkSport - Ne ho parlato a lungo e non ho bisogno di farlo ancora. Ho già detto che mi piacerebbe giocare in Inghilterra. Quando il club lo deciderà succederà, non dipende da me. Quel che posso fare ora è prendere l'aereo e non perderlo. Sarà la mia ultima partita allo Sporting? Non lo so, è il coach che decide. Man United? Non decido io, non sono il presidente dello Sporting".