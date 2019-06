Seguito da Inter, Manchester City e Atletico Madrid, il fantasista dello Sporting Bruno Fernandes parla del proprio futuro a Radio Renascenca: "Non ho mai detto di voler andare via, io qui sto bene. Però ci sono club e proposte che non si possono rifiutare. Andrò via solo se lo Sporting sarà d'accordo con me. Ho dei sogni da realizzare e uno di questi è giocare in Inghilterra: non lo dico perché si parla di club inglesi interessati a me, è un mio sogno da sempre".