Bruno Fernandes ha vissuto un'estate molto particolare, con il telefono sempre in mano in attesa della chiamata giusta. Normale attendersi il salto in una big europea quando si chiude una stagione con più di 30 gol segnati. Lo Sporting Lisbona ha chiesto tanti, tantissimi soldi alle varie pretendenti: non meno di 70 milioni di euro. Ci hanno provato concretamente sia il Manchester United che il City senza riuscire a trovare l'accordo con il club lusitano. Anche la Juventus aveva preso informazioni, salvo poi fare un passo indietro per una valutazione di Paratici. E ora? Attenzione al Real Madrid, una promessa può cambiare il futuro del centrocampista portoghese con un passato in Italia con le maglie di Novara, Udinese e Sampdoria.