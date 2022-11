Bruno Fernandes prova a chiudere il caso Cristiano Ronaldo. Il centrocampista del Manchester United ha dichiarato a Sky Sports UK dal ritiro del Portogallo: "Non c'è alcun problema. Il video diventato virale era solo uno scherzo, ma senza sentire l'audio non si può capire. Non ho letto la sua intervista, ma con Cristiano è tutto ok. Penso a fare il mio lavoro e basta. Siamo in nazionale e l'importante è stare tutti concentrati sui Mondiali. Cristiano ne ha giocati cinque, ci ha aiutato a essere qui e tutti vogliamo dare il massimo".