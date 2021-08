L'ex attaccante Bruno Giordano dice la sua sul Napoli alla Gazzetta dello Sport: "La mia impressione è che la squadra sarà competitiva per lo scudetto anche se dovesse restare così com’è. Ho sempre sostenuto che l'organico napoletano sia tra i più forti e attrezzati di tutta la Serie A, infatti ero rimasto molto sorpreso per la mancata qualificazione alla Champions League. Spalletti? Ritornare in Champions sarà l’obiettivo primario, ma Luciano ha tutto per riportare lo scudetto a Napoli. L'ambiente è quello ideale per provarci, i tifosi lo sosterranno".



"Emerson Palmieri e Sander Berg? Si tratta di due giocatori interessanti. Con Emerson Palmieri ci sarebbe la possibilità di riproporre nel Napoli la coppia dei esterni che ha vinto il titolo europeo. Berg è un giocatore giovane, ma con una discreta esperienza che sa unire alle qualità tecniche che non gli mancano. Il vero valore aggiunto sarà Osimhen, mentre non riesco a immaginare Insigne con una maglia diversa".