Nelle ultime settimane gli arbitri italiani sono stati al centro di tante polemiche. Pasquale Bruno, in una intervista concessa al Corriere della sera, spezza una lancia in favore dei direttori di gara: "Prendete Mourinho: la Roma è settima e lui dà la colpa agli arbitri. Ma si può? E ora, se il Milan non vince lo scudetto, ha senso dare la responsabilità a Serra? Ha sbagliato, va bene, però c’è un limite a tutto. Meno male che Pioli ha avuto buon senso". In Scozia, dove ha giocato, è tutta un’altra storia. "Li adoro, hanno un’altra testa: niente chiacchiere e polemiche, semmai un bel tackle duro. Quello è calcio, guai a chi simula".