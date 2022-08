Due gol in due partite, uno ogni 85 minuti, ed entrambi decisivi per portare punti nelle casse delche a lui si è aggrappato sia all'esordio stagionale quando ha fermato la Juventus sul pari in rimonta, sia contro il Verona nel successo per 3-2 in cui il suo gol è servito a riportare immediatamente in parità la gara., insieme a Luca D'Andrea sono i nuovi astri nascenti della "Generazione S" e che il Sassuolo, presto, potrebbe portare in Prima squadra alla corte di Dionisi.o sottpunta nel 4-2-3-1/4-3-3 di Emiliano Bigica, uno che di Nazionali giovanili italiane se ne intende e che con il Sassuolo ha iniziato un percorso importante l'anno scorso. Proprio i neroverdi trionfarono infatti al Torneo di Viareggio in cui la stella di Bruno ha brillato da sottoetà forse per la prima volta con quelche rimarrà impresso nella memoria. Sì perché qualche settimana dopo quella gara, mentre era al bar con gli amici, arrivò la prima chiamata diIl gol alla Juve alla prima stagionale è servito a certificare cheperché proprio con la Juve Bruno l'anno scorso trovò la prima convocazione e l'esordio ufficiale in Primavera. Il suo idolo però non vestiva la maglia zebrata, bensì quella rossonera del Milan si tratta di, che Bruno segue e vorrebbe imitare fin da bambino anche se per caratteristiche, fisice e atletiche è un po' lontano dall'asso brasiliano. Più esile di corporature, più rapido e letale nello stretto che non in progressione. Certo col tempo potrà migliorare e mutare il suo stile, ma la certezza resta che di Kevin Bruno sentiremo ancora parlare.