Balli, canti e grandi abbracci in riva al mare di Ostia.dove comunque gli assembramenti sono vietati. Un super compleanno, per dimenticare la sconfitta col Milan, ma senza rispettare le normative anti Covid anche se. Il terzino della Roma Bruno Peres - già risultato positivo al Covid lo scorso settembre -ha festeggiato in grande stile i suoi 31 anni con un partyin compagnia della fidanzata Greta Nara e di un gruppo di amici con le rispettive famiglie.