Brunori non basta: Palermo non riesce a superare gli esami da big

Claudio D'Amato

Il Palermo il bomber ce l'ha, peccato non stia bastando.



Lo 0-3 subìto in casa per mano del Venezia ha confermato l'incostanza stagionale dei rosanero, protagonisti di un 2023/2024 all'insegna di ambizioni non sempre però accompagnate dai risultati.



Il rendimento di Matteo Brunori rappresenta una delle note più liete dell'annata vissuta dai siciliani, incapaci di compiere il definitivo salto che consentirebbe di lottare per la promozione diretta.



PALERMO 'IMMATURO'

Palermo-Venezia ha rappresentato l'ulteriore esame da big non superato dalla squadra di Eugenio Corini, da tempo nel mirino delle critiche per un gioco a detta di tifosi e addetti ai lavori spesso non all'altezza della rosa a disposizione.



Se da un lato i rosanero si trovano in piena zona playoff e - a meno di cataclismi - potranno giocarsi il ritorno in Serie A nell'appendice post campionato, è anche vero che dall'altro gli investimenti super effettuati sul mercato avevano fatto pensare ad una posizione di classifica ancor più alta.



Invece, ad 8 giornate dalla fine della stagione regolare, Brunori e compagni si ritrovano a -8 dal secondo posto e reduci dalla pesantissima sconfitta rimediata proprio contro una diretta concorrente.



I NUMERI DI BRUNORI

Il malcontento contrasta con le statistiche del 29enne attaccante nato in Brasile, autore di 12 goal e 4 assist in 30 presenze tra campionato e Coppa Italia.



Brunori ha saputo rispondere ai momenti meno felici, contraddistinti da digiuni lunghi anche 5 partite, a suon di reti: da inizio febbraio ad oggi, in 8 gare, il bomber del Palermo ha realizzato 4 reti.



L'AGENTE: "MATTEO MERITA LA SERIE A"

Michele Fioravanti, l'agente di Brunori, non ha dubbi sulle potenzialità del proprio assistito e lo immagina sul palcoscenico del massimo campionato. Magari con la maglia del Palermo.



"Matteo è stato convinto a venire in rosanero non perché non fosse convinto a venire, ma perché aveva un accordo con un altro club - ha precisato il procuratore alla 'Palermo Football Conference - Brunori all'Empoli a gennaio? È un calciatore che deve avere una cassa di risonanza importante, ci sono state squadre che ci hanno contattato. Il Palermo, però, non ha mai voluto aprire trattative".



"Merita la Serie A, mi auguro insieme al Palermo. L’anno prossimo? Intanto andiamo in A coi rosanero, mi auguro che possa coronare il suo sogno. Poi a giugno vedremo, i rapporti con la società rosa sono buoni".



TRA FISCHI E CHANCES PROMOZIONE

Nel momento più difficile, Palermo si aggrappa al suo attaccante principe per alimentare le chances promozione.



"Anche in Serie C non eravamo favoriti e invece abbiamo vinto i playoff e siamo andati in B - ha ricordato Brunori dopo il ko col Venezia - Siamo dentro gli spareggi e dobbiamo pensare ad arrivare più in alto possibile in classifica".



"Quando perdi bisogna accettare i fischi - ha aggiunto - Ci dispiace per loro, capiamo la loro frustrazione che è anche la nostra. Dobbiamo continuare a lavorare, sfrutteremo la sosta per ritornare al meglio".



Il Palermo, nelle restanti 8 giornate, affronterà: Sampdoria, Parma, Reggiana e Ascoli al 'Barbera; Pisa (il prossimo impegno dopo la sosta), Cosenza, Spezia e Sudtirol in trasferta. Il campionato di B insegna che tutto è possibile e che i colpi di scena sono dietro l'angolo, ma per un finale da grande la squadra di Corini è chiamata in primis a ritrovarsi.