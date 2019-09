Brutte notizie per Paulo Fonseca e la Roma: l'esterno turco Cengiz Ünder è stato sottoposto quest'oggi agli esami strumentali in merito al suo infortunio ed è stata confermata la lesione al bicipite femorale destro. Per il classe 1997 sono previste 5 settimane di stop.



INFORTUNIO CON LA NAZIONALE - Il giallorosso si era infortunato con la nazionale ed era tornato anticipatamente a Roma: dopo essere stati sottoposto agli esami che hanno confermato la lesione al bicipite femorale della coscia destra, oggi è stato comunicato anche il grado.