Brutto infortunio per Gabri Veiga con l'Al Ahli: più di due mesi di stop

Non sta andando benissimo l'avventura di Gabri Veiga in Arabia Saudita. Il trequartista spagnolo ha firmato in estate con l'Al-Ahli, ma adesso è costretto a rimanere per molto tempo lontano dal campo: il giocatore si è fatto male alla caviglia, gli esami approfonditi hanno rivelato che si tratta di un serio infortunio che probabilmente lo terrà fuori per più di due mesi. Il classe 2002 è riuscito a evitare l'operazione alla caviglia, ma non tornerà a disposizione prima della seconda metà di maggio. Se non dovessero esserci intoppi sulla tabella di marcia potrebbe recuperare per le ultime due giornate di campionato.



VEIGA-NAPOLI, L'AFFARE SALTATO - Prima di andare in Arabia Saudita Gabri Veiga è stato molto vicino al Napoli. Il club di De Laurentiis aveva trovato l'intesa totale con il Celta Vigo, in quel caso era stata decisivo il ruolo quasi da intermediario di Rafa Benitez, allenatore degli spagnoli: l'affare si stava chiudendo intorno ai 35 milioni di euro bonus compresi, ma a far saltare tutto è stato il mancato accordo sulle commissioni che spettavano all'agente del giocatore.



LA CLASSIFICA DELL'AL-AHLI - Così l'entourage di Gabri Veiga ha virato verso l'Arabia Saudita, dove lo spagnolo ha firmato un ricco contratto con l'Al-Alhi che a metà della stagione sta lottando per un posto in Champions: è terzo a 40 punti, +2 sull'Al Taawon quarto e a 9 punti di distanza dall'A-Nassr di Cristiano Ronaldo. Davanti a tutti c'è l'Al-Hilal, la squadra che in estate ha preso, tra gli altri, Neymar (infortunato), Milinkovic Savic e Koulibaly: sono primi a +7 sulla seconda, e ancora senza sconfitte in campionato.