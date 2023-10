Le stesse di giocatori più navigati, come Morata, Joselu o Lewandowski, numeri 9 che hanno una certa sintonia con il gol. Bryan Zaragoza è la grande sorpresa della Liga, l'unica notizia positiva di un Granada penultimo, con solo 6 punti realizzati, che si affida al ragazzo di Malaga per centrare la salvezza. A meno che a gennaio non arrivi la classifica offerta in grado di far saltare il banco, in grado di portarlo lontano dall'Alhambra. Di questo passo non è da escludere: Zaragoza è l'uomo del momento, di lui se n'è accorto anche il commissario tecnico della Spagna,, validi per la qualificazione al prossimo Europeo.I due gol al Barcellona sono stati l'ultimo squillo di una stagione impressionante,CD Tiro Pichón, Conejito La Luz, Poli Ejido e Granada) e molte porte in faccia.che qualche hanno fa lo ha scartato "perché troppo piccolo". L'attaccante esterno di 164 centimetri, che ha Messi e Neymar come idoli non si è dato per vinto,, il suo modo di giocare non è mai cambiato: "Gioco per questo, per dribblare, non per correre dietro al pallone - ha detto a Dazn -. Sono sempre quello del quartiere, quello che si divertiva con gli amici". Il Chico De La Calle, che qualcuno paragona a Butragueño, si è preso la nazionale, nel 2024 potrebbe trasferirsi in un grande club.