Marco Bucci, sindaco di Genova, ha parlato della lettera inviata all'ANSA da Mehdi Hani, rappresentante della società MH Partners per conto di Khalid Faleh al Thani, per l'acquisto della Sampdoria: "Non ho avuto alcun contatto con possibili compratori della Samp. Le vicende societarie mi interessano come tutte quelle relative ad aziende genovesi e, nel caso mi venisse richiesto, sarò pronto a fare la mia parte".