Gli abitanti di Budapest hanno imparato sulla loro pelle a conoscere "Deutschland", la nuova canzone dei Rammstein, gruppo metal tedesco di Berlino: a causa di un guasto tecnico l’impianto audio del nuovo stadio "Pusáks Arena" della capitale ungherese è letteralmente impazzito e ha messo in loop per un'intera notte il brano, al massimo del volume.



GUASTO RISOLTO AL MATTINO - L'inconveniente è stato risolto solo intorno alle 7.30 quando, dopo le lamentele dei residenti, qualcuno è intervenuto per spegnere l’impianto: si è trattato di un guasto tecnico all’impianto audio avvenuto in seguito alle operazioni di soundcheck in vista dell’inaugurazione ufficiale della struttura, prevista il prossimo 15 novembre, con il match tra Ungheria e Uruguay.